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    Економіка та фінанси

    Україна поділила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі

    • Розсилка
    Україна поділила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі

    Для України квоти вилову бичка становлять 9 тисяч тонн і 6 тисяч тонн для Російської Федераці

    Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі.

    Про це Держрибагенство повідомило у відповідь на запит Крим.Реалії.

    «Після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади було вирішено направити протокол підпису російській стороні дипломатичними каналами для того, щоб українські рибалки змогли і надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі в рамках правового поля. Також спрямований на підпис протокол надає ряд переваг для України. Одна з таких – розподіл квоти вилову бичка в обсязі 9 тисяч тонн для України і 6 тисяч тонн для Російської Федерації... Протокол підписаний дипломатичними каналами», – повідомив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.

    За його словами, у відповідному протоколі сторін передбачене питання передачі затриманих рибалок одній зі сторін.

    «Це має сприяти збільшенню рівня безпеки українських рибалок в ході здійснення ними господарської діяльності», – додав Бєлов.

    У середині лютого з’явилася інформація про те, що Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі.

    Восени минулого року активісти і депутати завадили проведенню в Києві 30-ї сесії українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що засідання цієї комісії «не шкодить національній безпеці України».

    Росія Павло Клімкін міністр депутати Азовське море рибальство активісти Україна українські моряки
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