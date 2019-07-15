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    Економіка та фінанси

    Україна продовжила на 2020 рік ембарго на російські товари

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    Україна продовжила на 2020 рік ембарго на російські товари

    Нові торговельні обмеження України є відповіддю на торговельні обмеження Росії

    Україна продовжила на 2020 рік дію заборони на постачання до країни значного переліку російських товарів, уперше введеної наприкінці 2015 року як відповідь на обмежувальні заходи з боку Російської Федерації.

    Відповідну постанову №605 від 5 липня оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів.

    15 травня 2019 року під час засідання уряду ухвалили рішення запровадити проти Росії нові торговельні обмеження, які включають заборону на ввезення цементу, фанери, а також запровадження спеціальних мит на російські товари, загальна вартість яких складає 510 мільйонів доларів на рік.

    В розширений перелік увійшли сірники, фанерна продукція, шпалери, продукція легпрому, металеві дроти і з вуглецевої сталі, труби і трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталева посуд і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори і т. д.). Крім цього, з 1 березня наступного року забороняється ввезення вживаних залізничних та трамвайних вагонів.

    Нові торговельні обмеження України є відповіддю на торговельні обмеження Росії, зокрема щодо заборони постачання її нафтопродуктів до України, а також заборони на ввезення до Росії низки товарів.

    18 квітня голова російського уряду заявив, що Росія заборонить постачання нафти та нафтопродуктів до України.

    Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що запроваджені Росією обмеження на поставки з 1 червня нафти й нафтопродуктів в Україну можуть стати серйозним викликом для нашої країни, тому бізнес повинен бути готовий диверсифікувати свої поставки.

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