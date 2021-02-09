Україна щодня платить Росії $1 млн за імпорт електроенергії, – нардеп

З початку лютого щоденні поставки електроенергії з Росії до України зросли в 3,5 рази

Україна відновила імпорт струму з Росії в лютому 2021 року

Україна упродовж останнього тижня, щодоби платить Росії по 1 млн доларів за поставки електричної енергії.

Про це повідомила народний депутат Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

«Щоденна рубрика: «За скільки продають Україну». Продовжую інформувати скільки грошей Україна щодня платить путінському режиму. Другий день тримаємо темп по 1 млн доларів. Сьогодні обсяг імпорту перевищив 300 млн кВт годин з початку року», – повідомила нардеп.

Вона наголосила, що ці кошти щоденно вимиваються з українського ринку і направляються на фінансування війни проти України.

«Нагадаю, ці кошти ідуть не на зарплати українським енергетикам, потрапляють у кишені тих, хто вже сьомий рік веде війну проти нашої держави», – підсумувала Буймістер.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт струму з Росії в лютому 2021 року. З початку місяця щоденні поставки зросли в 3,5 рази. Окрім того, російська електроенергії по 13-14 млн кВт годин поступає в Україну через Білорусь. Сумарний обсяг імпорту уже еквівалентний повноцінній роботі двох атомних енергоблоків Рівненської АЕС.