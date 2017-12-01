Україна стала членом Конвенції про Пан-Євро-Мед, яка збільшить експорт в ЄС
- Сьогодні, 10:29
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Країни-учасниці конвенції можуть використовувати матеріали і сировину одна одної без втрати преференційного статусу походження
З 1 лютого Україна стала повноправним членом Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед). Про це повідомляє Торговий представник України Наталія Микольська.
Частка українського експорту до країн-учасниць Пан-Євро-Мед вже зараз складає 58,9%, з них 40,3% - до країн ЄС.
Країни-учасниці Конвенції можуть використовувати матеріали і сировину одна одної без втрати преференційного статусу походження (двостороння та діагональна кумуляція).
При виробництві товарів в Україні можна закуповувати сировину та комплектуючі в країнах-учасницях Конвенції, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю, а вже готову продукцію експортувати до інших членів Конвенції, використовуючи ефект діагонального накопичення при встановленні преференційного статусу товару.
Відповідно, і українські матеріали та комплектуючі можуть використовуватись у виробництві в країнах-учасницях Конвенції для подальшого експорту у вигляді складових готової продукції.
«Це також нові можливості для участі українського бізнесу у регіональних ланцюжках доданої вартості. Наступний крок - імплементація Конвенції. Це диверсифікує наш експорт як з точки зору географії, так і з точки зору кошика товарів, – збільшиться обсяг поставок на ринок ЄС», - резюмувала Микольська.
Раніше повідомлялося, що експорт українських товарів до Евросоюзу за рік виріс на третину.