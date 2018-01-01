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    Україна стала повноправним членом міжнародного агентства із «зеленої» енергетики

    Для України приєднання до агенства означає вихід на міжнародну арену гравців ринку відновлюваної енергетики
    Україна стала повноправним членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Про це повідомляє «Урядовий портал». «Це довгоочікувана подія і результат спільних зусиль уряду, парламенту, Держенергоефективності та всієї країни», - заявив голова Державного агентства з енергоефективності та
    • Сьогодні, 05:57
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    Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії&nbsp;(IRENA)<strong></strong>
    Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA)

    Для України приєднання до агенства означає вихід на міжнародну арену гравців ринку відновлюваної енергетики

    Україна стала повноправним членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Про це повідомляє «Урядовий портал».

    «Це довгоочікувана подія і результат спільних зусиль уряду, парламенту, Держенергоефективності та всієї країни», - заявив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

    Він пояснив, що відповідний закон України № 2222-VIII, розроблений агентством, прийнятий парламентом 5 грудня 2017, а вже 26 грудня минулого року підписано президентом України Петром Порошенко.

    Повідомляється, що в кінці січня цього року інструмент про приєднання України до статуту IRENA було передано до Депозитарію агенства.

    «Для України приєднання до IRENA означає вихід на міжнародну арену гравців ринку відновлюваної енергетики. Це, безумовно, поліпшення інвестиційного іміджу держави, широкі можливості залучення кращих світових практик і технологій, а головне – «зелених» інвестицій, - резюмується у повідомленні.

    До слова, одна з найбільших компаній Франції Engie SA зацікавлена вкладати інвестиції у будівництво сонячної електростанції на території чорнобильської зони відчуження.

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