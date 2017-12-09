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    Економіка та фінанси

    Україна стрімко нарощує експорт яблук у ЄС

    Україна експортувала в країни Євросоюзу вже 9,2 тис. тонн яблук
    Зниження виробництва яблук в ЄС в поточному сезоні дозволяє Україні стрімко нарощувати поставки цієї продукції на європейські ринки. Про це повідомляє «АПК-Інформ: овочі і фрукти» з посиланням на дані митної статистики. Згідно з офіційними звітами, за липень-січень сезону-2017/18 Україна експортувала в країни Євросоюзу 9,2 тис. тонн
    • Сьогодні, 16:29
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    Україна експортувала в країни Євросоюзу вже 9,2 тис. тонн яблук

    Зниження виробництва яблук в ЄС в поточному сезоні дозволяє Україні стрімко нарощувати поставки цієї продукції на європейські ринки. Про це повідомляє «АПК-Інформ: овочі і фрукти» з посиланням на дані митної статистики.

    Згідно з офіційними звітами, за липень-січень сезону-2017/18 Україна експортувала в країни Євросоюзу 9,2 тис. тонн яблук. Для порівняння, за вказаний період сезону 2016/17 експорт українських яблук в ЄС ледь перевищував 1 тис. тонн, причому, в даному випадку мова йшла про фрукти для подальшої переробки.

    Проте, головним покупцем українського яблука все ще залишається Білорусь, яка також активно нарощує обсяги імпорту цієї продукції. За липень-січень нинішнього сезону Україна відвантажила в зазначеному напрямку 11,4 тис. тонн яблук, а це в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.

    Всього ж за 7 місяців сезону-2017/18 Україна експортувала 21 тис. тонн яблук, що в 2,3 рази більше, ніж з липня по січень минулого сезону. Тільки в січні цього року експорт українського яблука досяг 4,2 тис. тонн, тим самим перевищивши показники за аналогічний місяць роком раніше в 1,8 раза.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив створення Експортно-кредитного агентства у формі ПрАТ і доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі здійснити приватне розміщення його акцій.

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