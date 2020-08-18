Україна та Словаччина узгодили відновлення роботи ужгородського аеропорту



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За даними Міністерства закордонних справ України, сторони планують підписати угоду у рамках офіційного візиту Зеленського до Словаччини

За словами Шмигаля, залишилося підписати міжурядові угоди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович погодили відновлення роботи аеропорту «Ужгород». Про це голова уряду повідомив у своєму Twitter у вівторок.

«Обговорили актуальні питання з прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем. Сьогодні дали зелене світло для відновлення роботи аеропорту «Ужгород». Залишилося підписати міжурядові угоди», - написав Шмигаль.

Голова українського уряду подякував Матовичу та Словаччині «за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України».

Як повідомлялося, 10 червня Кабмін схвалив підписання угоди зі Словаччиною про роботу міжнародного аеропорту «Ужгород».

Проектом акта, зокрема, пропонувалося доручити міністру інфраструктури Владиславу Криклію підписати угоду зі Словаччиною про використання її повітряного простору у зв'язку з обслуговуванням повітряного руху українським провайдером аеронавігаційного обслуговування «Украерорух» у Міжнародному аеропорту «Ужгород»".

За даними Міністерства закордонних справ України, сторони планують підписати угоду у рамках офіційного візиту Зеленського до Словаччини.

15 липня питання відновлення функціонування Міжнародного аеропорту «Ужгород» обговорили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і європейських питань Словаччини Іван Корчок.