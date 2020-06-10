Уряд готує рішення щодо роботи аеропорту «Ужгород»



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Злітна смуга ужгородського аеропорту закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини Фото: varosh.com.ua/

Також міністри сьогодні обговорять питання донорської крові і мито на товари з РФ

Кабінет міністрів планує схвалити проєкт угоди зі Словаччиною щодо відновлення роботи аеропорту «Ужгород», затвердити обсяги обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю та врегулювати окремі питання щодо митного оформленням товарів.

Про це йдеться у порядку денному засідання на 10 червня, опублікованому на Урядовому порталі.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження «Про підписання угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про визначення умов використання визначеної частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням послуг з обслуговування повітряного руху призначеним українським провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному аеропорту «Ужгород», документом планується схвалити відповідний проєкт угоди та уповноважити міністра інфраструктури Владислава Криклія на підписання цієї угоди з Словаччиною.

Зазначається також, що угода сприятиме створенню договірно-правової бази та відповідного механізму для регулювання відносин у сфері виконання польотів у міжнародному аеропорту «Ужгород». Також метою угоди є надання відповідного аеронавігаційного обслуговування у визначеній частині повітряного простору Словацької Республіки українським провайдером аеронавігаційного обслуговування.

Крім того, Кабінет міністрів розгляне проєкти розпоряджень щодо затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2020 рік з урахуванням їх відповідних резервів; щодо схвалення проєкту угоди з урядом Французької Республіки про продовження дії угоди про співробітництво в сфері мирного використання ядерної енергії.

Також на порядку денному засідання уряду проєкт постанови щодо врегулювання окремих питань, пов’язаних з митним оформленням товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, походженням з Російської Федерації. Згідно з пояснювальною запискою, йдеться про технічне узгодження актів Кабміну щодо цього питання та про вирішення питання з митним оформленням товарів, які потрапили на територію України до введення в дію такої заборони та перебувають під митним контролем (відповідний перелік заборонених товарів для ввезення в Україну з РФ був затверджений Кабміном у грудні 2015 року).

Кабінет міністрів у середу також розгляне питання щодо щорічного звіту про діяльність складових сектору безпеки і оборони у 2019 році та низку інших проєктів рішень.