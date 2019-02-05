Україна увійшла в топ-25 країн, які вчасно сплатили внески в ООН графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 1 лютого внески в бюджет ООН зробили 35 держав-членів

Розмір внеску України склав 1 589 288 доларів

Україна 25 січня сплатила свій регулярний внесок в бюджет ООН, потрапивши в перші 25 держав-членів організації, які сплатили їх вчасно.

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН у Twitter.

«Україна - в топ-25 країн, які вчасно сплатили свої внески в регулярний бюджет ООН на 2019 рік», - йдеться в повідомленні.

Розмір внеску України склав 1 589 288 доларів. Всього станом на 1 лютого внески зробили 35 держав-членів.

Графіка клікабельна

До слова, офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні опублікував план гуманітарної допомоги людям, які потерпіли внаслідок військового конфлікту на сході України, на 2019-2020 роки.