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    Економіка та фінанси

    Україна увійшла в топ-25 країн, які вчасно сплатили внески в ООН

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    <p>Станом на 1 лютого внески в бюджет ООН зробили 35 держав-членів</p> - Україна увійшла в топ-25 країн, які вчасно сплатили внески в ООН

    Станом на 1 лютого внески в бюджет ООН зробили 35 держав-членів

    Розмір внеску України склав 1 589 288 доларів

    Україна 25 січня сплатила свій регулярний внесок в бюджет ООН, потрапивши в перші 25 держав-членів організації, які сплатили їх вчасно.

    Про це повідомляє постійне представництво України при ООН у Twitter.

    «Україна - в топ-25 країн, які вчасно сплатили свої внески в регулярний бюджет ООН на 2019 рік», - йдеться в повідомленні.

    Розмір внеску України склав 1 589 288 доларів. Всього станом на 1 лютого внески зробили 35 держав-членів.

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    До слова, офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні опублікував план гуманітарної допомоги людям, які потерпіли внаслідок військового конфлікту на сході України, на 2019-2020 роки.

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