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    Економіка та фінанси

    Україна виплатила $88,5 млн боргу МВФ

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    Україна виплатила $88,5 млн боргу МВФ

    Загальний обсяг боргу перед МВФ, який Україна має сплатити протягом року, складає $2 млрд

    1 лютого 2019 року Україна виплатила 88,5 мільйона доларів боргу перед МВФ. Загальний обсяг боргу перед МВФ, який Україна має сплатити протягом року, складає 2 мільярди доларів.

    Про це повідомляє прес-служба МВФ.

    Наступний великий платіж, який Україна має виплатити за боргом перед МВФ, за графіком має відбутися 5 лютого.

    Водночас, оплата відбувається не у доларах, а у спеціальних правах запозичень — «валюті» Міжнародного валютного фонду.

    Нагадаємо, що перший транш МВФ у межах нової кредитної програми, перерахували Україні 21 грудня 2018 року. Його зарахували до міжнародних резервів України.

    Всього протягом 2019 року Україна має отримати ще 2 транші МВФ.

    Джерело: Громадське

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