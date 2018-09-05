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    Економіка та фінанси

    Україна за $40 млн відремонтує турецькі поліцейські вертольоти

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    Україна за $40 млн відремонтує турецькі поліцейські вертольоти

    Аваков розповів, що Україна модернізує 17 гелікоптерів турецької жандармерії

    Україна виграла тендер на 40 мільйонів доларів, за яким відремонтує та модернізує 17 вертольотів МІ-17 для турецької жандармерії.

    Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

    Виконувати замовлення будуть запорізький завод «Мотор-Січ» та ремонтний завод у Конотопі «Авіакон».

    «Ми маємо унікальну компетенцію в сфері авіаремонту. Співпраця з Туреччиною — це наша стратегія», — сказав Аваков.

    Як повідомлялося, Україна ініціює створення міждержавної контактної групи для боротьби зі «злодіями у законі». Контактна група буде створена між чотирма країнами — Україна-Туреччина-Азербайджан-Грузія.

    Крім того, вже у жовтні цього року група українських поліцейських поїде на навчання до Республіки Туреччина.

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