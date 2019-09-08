Україна закачала у сховища найбільшу кількість газу за останні 7 років
У підземних сховищах вже майже 19 млрд кубометрів газу
У підземні сховища газу Україна вже закачала понад 18,7 млрд кубометрів газу.
Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України» на своїй сторінці у Facebook.
У «Нафтогазі» зазначили, що це найбільший рівень запасів у сховищах за останні 7 років.
«Продовжуємо закачувати по 78 млн кубів на добу», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» 6 вересня оголосила про закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн ЄС за кредитні кошти від ЄБРР.
Проєкт має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським Союзом.
Початок процедур закупівлі за вищезазначеними договорами очікується у четвертому кварталі 2019 року.
Початок попереднього відбору за цими договорами очікується наприкінці третього кварталу 2019 року.
Дата завершення проєкту із закупівель газу за кошти ЄБРР - 1 квітня 2020 року.