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    Економіка та фінанси

    Україна закачала у сховища найбільшу кількість газу за останні 7 років

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    Україна закачала у сховища найбільшу кількість газу за останні 7 років

    У підземних сховищах вже майже 19 млрд кубометрів газу

    У підземні сховища газу Україна вже закачала понад 18,7 млрд кубометрів газу.

    Про це повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України» на своїй сторінці у Facebook.

    У «Нафтогазі» зазначили, що це найбільший рівень запасів у сховищах за останні 7 років.

    «Продовжуємо закачувати по 78 млн кубів на добу», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» 6 вересня оголосила про закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн ЄС за кредитні кошти від ЄБРР.

    Проєкт має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським Союзом.

    Початок процедур закупівлі за вищезазначеними договорами очікується у четвертому кварталі 2019 року.

    Початок попереднього відбору за цими договорами очікується наприкінці третього кварталу 2019 року.

    Дата завершення проєкту із закупівель газу за кошти ЄБРР - 1 квітня 2020 року.

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