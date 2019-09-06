Україна почне купувати газ із Євросоюзу за кошти ЄБРР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дата завершення проєкту із закупівель газу за кошти ЄБРР - 1 квітня 2020 року

НАК «Нафтогаз України» 6 вересня оголосила про закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн ЄС за кредитні кошти від ЄБРР. Орієнтовна вартість проєкту - до 120 млн євро.

Загальне оголошення про закупівлю оприлюднене на сайті Нафтогазу.

«Акціонерне товариство Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір використати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) для проєкту з покриття розриву між закупівлею та реалізацією природного газу», - йдеться в оголошенні.

Зазначається, що проєкт має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським Союзом.

Початок процедур закупівлі за вищезазначеними договорами очікується у четвертому кварталі 2019 року.

Початок попереднього відбору за цими договорами очікується наприкінці третього кварталу 2019 року.

Дата завершення проєкту із закупівель газу за кошти ЄБРР - 1 квітня 2020 року.