Україна почне купувати газ із Євросоюзу за кошти ЄБРР
Дата завершення проєкту із закупівель газу за кошти ЄБРР - 1 квітня 2020 року
НАК «Нафтогаз України» 6 вересня оголосила про закупівлю природного газу для поставок в Україну з країн ЄС за кредитні кошти від ЄБРР. Орієнтовна вартість проєкту - до 120 млн євро.
Загальне оголошення про закупівлю оприлюднене на сайті Нафтогазу.
«Акціонерне товариство Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір використати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) для проєкту з покриття розриву між закупівлею та реалізацією природного газу», - йдеться в оголошенні.
Зазначається, що проєкт має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським Союзом.
Початок процедур закупівлі за вищезазначеними договорами очікується у четвертому кварталі 2019 року.
Початок попереднього відбору за цими договорами очікується наприкінці третього кварталу 2019 року.
Дата завершення проєкту із закупівель газу за кошти ЄБРР - 1 квітня 2020 року.
Як повідомялось, протягом липня - вересня 2017 року Нафтогаз України здійснив закупівлю природного газу у компаній Axpo Trading AG, CEZ a.s., Engie SA, RWE Supply & Trading GmbH та Uniper Global Commodities SE у рамках третього раунду використання коштів поновлювальної кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку.
Загальна вартість 18 укладених договорів становила 359 млн дол., з яких 300 млн дол. – кошти кредитної лінії і 59 млн дол. – власні кошти Нафтогазу.
Усі п’ять постачальників були відібрані в рамках процедури попереднього відбору ЄБРР, яка завершилась у червні 2017 року.