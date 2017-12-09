  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Україна збільшила експорт картоплі у 3,5 разів

    Загальна сума експорту за весь 2017 рік - 3,4 млн доларів
    У 2017 року Україна відправила на експорт 17,6 тис. тонн картоплі на суму 3,4 млн доларів. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби. Це в 3,5 разів перебільшує обсяг експорту 2016 року (5 тис. тонн). У грошовому виразі експорт картоплі минулого року зріс у 2,6 разів проти результату 2016 року (1,3 млн доларів). 75% від усього обсягу
    • Сьогодні, 14:21
    • Розсилка

    Загальна сума експорту за весь 2017 рік - 3,4 млн доларів

    У 2017 року Україна відправила на експорт 17,6 тис. тонн картоплі на суму 3,4 млн доларів. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

    Це в 3,5 разів перебільшує обсяг експорту 2016 року (5 тис. тонн).

    У грошовому виразі експорт картоплі минулого року зріс у 2,6 разів проти результату 2016 року (1,3 млн доларів).

    75% від усього обсягу української картоплі в 2017 року купувала Білорусь, 15% ‒ Молдова, 7% – Азербайджан.

    Нагадаємо, обсяг експорту товарів з України зріс на 20,6% за 11 місяців 2017 року і склав 39,5 млрд доларів, що на 6,8 млрд доларів більше у порівнянні з січнем-листопадом 2016 року.

    Джерело: AgroTimes

    Читайте також
    Білорусь експорт Молдова Азербайджан Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ