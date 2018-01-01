Експорт товарів з України збільшився майже на $7 млрд

Найбільшими торговельними партнерами України є країни Євросоюзу

Обсяг експорту товарів з України зріс на 20,6% за 11 місяців 2017 року і склав $39,5 млрд, що на $6,8 млрд більше у порівнянні з січнем-листопадом 2016 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Зазначається, що збільшення обсягів експорту товарів відбулось за всіма товарними групами і



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Україна збільшила експорт своїх товарів

Найбільшими торговельними партнерами України є країни Євросоюзу

Обсяг експорту товарів з України зріс на 20,6% за 11 місяців 2017 року і склав $39,5 млрд, що на $6,8 млрд більше у порівнянні з січнем-листопадом 2016 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Зазначається, що збільшення обсягів експорту товарів відбулось за всіма товарними групами і пов’язано зі значним зростанням експортного постачання: продукції АПК та харчової промисловості – на 2,6 млрд дол. (на 19,5%), продукції металургійного комплексу – на 1,5 млрд дол. (на 20,0%), мінеральних продуктів – на 1,2 млрд дол. (на 48,8%), різних промислових товарів – на 867,2 млн дол. (на 87,6%), продукції машинобудування – на 269,6 млн дол. (на 6,8%), продукції хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості – на 119,0 млн дол. (на 6,8%), продукції легкої промисловості – на 113,3 млн дол. (на 13,0%), деревини, паперової маси та виробів з неї – на 26,7 млн дол. (на 1,7%).

В географічному вимірі, збільшення експорту товарів відбулося до Австралії та Океанії – на 304,4%; Америки – на 59,8%; Європи – на 30,4%; СНД – на 15,6%; Азії – на 12,9%; Африки – на 7,5%.

«Країни ЄС є найбільшими торговельними партнерами України. Питома вага цих країн у зовнішньоторговельному обороті товарів України у січні-листопаді 2017 року становила 41,3%. Зовнішньоторговельний оборот товарів з країнами ЄC у січні-листопаді 2017 року збільшився на 26,2% (або на 7,2 млрд дол.) по відношенню до січня-листопада 2016 року і склав 34,7 млрд дол. Експорт товарів до країн ЄС склав 15,9 млрд дол. і зріс на 30,4% (або на 3,7 млрд дол.)», - йдеться в повідомленні МЕРТ.

Зазначається, що основними торговельними партнерами України є також Китай, Туреччина та США. На їх долю припадає відповідно 8,4%, 4,0% та 3,6% зовнішньоторговельного обороту товарів у січні-листопаді 2017 року. «Зовнішньоторговельний оборот товарів з Китаєм у січні-листопаді 2017 року збільшився на 19,7% порівняно з січнем-листопадом 2016 року та склав 7,1 млрд дол. Експорт товарів зріс на 17,5% і становив 2,0 млрд дол. Імпорт товарів збільшився на 20,6% і склав 5,1 млрд дол. Сальдо торгівлі товарами склалося від’ємним у сумі 3,1 млрд дол. і погіршилось на 571,2 млн дол. відносно січня-листопада 2016 року», - інформують у МЕРТ.

«У січні-листопаді 2017 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами з Туреччиною збільшився на 17,9% у порівнянні з січнем-листопадом 2016 року і становив 3,3 млрд дол. Експорт товарів збільшився на 19,5% і склав 2,2 млрд дол. Імпорт товарів збільшився на 14,8% і становив 1,1 млрд дол. Сальдо торгівлі товарами склалося додатнім у сумі 1,1 млрд дол. і покращилось у порівнянні з січнем-листопадом 2016 року на 220,7 млн дол.», - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

За даними МЕРТ, зовнішньоторговельний оборот товарів з США у січні-листопаді 2017 року збільшився на 57,9% і становив 3,0 млрд дол. Експорт товарів зріс на 92,2% і склав 745,6 млн дол. Імпорт товарів збільшився на 49,2% і становив 2,3 млрд дол. Сальдо товарів склалося негативним у сумі 1,6 млрд дол. і погіршилось на 400,0 млн дол. відносно минулорічного періоду.

Як повідомлялося, за підсумками 2017 року Україна наростила на 28,6% експорт електроенергії.