Україна збільшила видобуток нафти та газоконденсату



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За 10 місяців цього року видобуток «чорного золота» зріс на 5%

Україна збільшила видобуток нафти у січні-жовтні цього року на 5,5% (на 65,9 тис. тонн) у порівнянні з таким самим періодом минулого року - до 1,256 млн тонн.

Видобуток газового конденсату за цей період збільшився на 1,4% - до 539,3 тис. тонн.

Про це повідомляє міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Підприємства НАК «Нафтогаз України» збільшили видобуток нафти на 5% (на 58,4 тис. тонн) - до 1,222 млн тонн, але знизили газоконденсату - на 6% (на 22,1 тис. тонн), до 346, 6 тис. тонн.

Інші нафтогазовидобувні компанії, які працюють в Україні, збільшили видобуток нафти на 28% (на 7,4 тис. тонн) - до 33,8 тис. тонн, газоконденсату - на 18,1% (на 29,5 тис. тонн) - до 192,7 тис. тонн.

Джерело: Інтерфакс-Україна