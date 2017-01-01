Порошенко назвав умову відновлення закупівлі газу у РФ

Серед вимог України - відсутність корупційної складової в можливому контракті на постачання газу з Росії

Україна готова відновити закупівлі газу у Росії за умови його дешевизни та прозорості укладення відповідних договорів. Про це заявив президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області. «Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони (Росія. – Ред.) стукають: може візьмете наш газ? Ні, у нас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна може відновити закупівлю газу у РФ за певних умов

Серед вимог України - відсутність корупційної складової в можливому контракті на постачання газу з Росії

Україна готова відновити закупівлі газу у Росії за умови його дешевизни та прозорості укладення відповідних договорів. Про це заявив президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області.

«Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони (Росія. – Ред.) стукають: може візьмете наш газ? Ні, у нас усе добре. Якщо він буде дешевий і чесний, некорупційний, - будь ласка», - сказав він.

При цьому Порошенко наголосив, що за дотримання згаданих умов влада України готова піти на такий крок «для того, щоб знизити тарифи для наших людей».

Пояснюючи наявність серед вимог української сторони відсутності корупційної складової в можливому контракті на постачання блакитного палива з РФ, президент зазначив, що «20 років Україна була на «голці» корупції та залежності від російського газу». І лише рішучими діями, зокрема в міжнародних судах, Україні вдалося забезпечити енергетичну незалежність і справедливі ціни на газ.

У цьому ключі президент нагадав, що «Нафтогаз України» нещодавно виграв спор із російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

Крім того, «Нафтогаз України» вимагає $16 млрд від російського газового монополіста «Газпром» за транзитним контрактом.

Джерело: Інтерфакс-Україна