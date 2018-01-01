Українці менше за всіх у Європі витрачають на їжу

Компанія Nielsen провела глобальне дослідження у 56 країнах світу щодо рівня витрат людей на продукти харчування

Середні щомісячні витрати українців на продукти харчування і товари повсякденного попиту значно менші за витрати європейців, передає УНН з посиланням на дані рітейл-аудиту Nielsen. Компанія Nielsen провела глобальне дослідження у 56 країнах світу щодо рівня витрат людей на продукти харчування. Середні щомісячні витрати



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Компанія Nielsen провела глобальне дослідження у 56 країнах світу щодо рівня витрат людей на продукти харчування

Середні щомісячні витрати українців на продукти харчування і товари повсякденного попиту значно менші за витрати європейців, передає УНН з посиланням на дані рітейл-аудиту Nielsen.

Компанія Nielsen провела глобальне дослідження у 56 країнах світу щодо рівня витрат людей на продукти харчування.

Середні щомісячні витрати в Києві на продукти харчування і товари повсякденного попиту сім’ї склали 3 тис. 140 грн, або орієнтовно 92 євро. Для порівняння у Мінську витрачають 192 євро, у Варшаві — 178 євро, у Вільнюсі — 231 євро, у Москві — 269 євро.

«Це було б чудовим фактом, якби з рівнем доходу, середньої, та і з мінімальною зарплатнею у нас було б все чудово, на жаль, тут у нас поки серйозні проблеми, які обов’язково необхідно ефективно вирішувати. Девальвація національної валюти і інфляція 2015 року в 43,3% звичайно вплинули на зростання цін, проте заявлені щомісячні витрати споживачів виросли на 22%», — додали у компанії.

Нагадаємо, у червні 2017 року Кабмін скасував державне регулювання цін на соціальні продукти. Йдеться, зокрема, про борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі.

У серпні 2017 міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що українці витрачають на харчування 50% доходів, а німці - 14%, так як українці, в порівнянні з німцями, занадто багато їдять.