Українці за місяць купили $52 млн через онлайн-банкінг



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Українці купили $52 млн онлайн за перший місяць валютної лібералізації

Закон дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн

За перший місяць після набуття чинності закону про валютну лібералізацію, який дозволяє здійснювати операції з обміну валют онлайн, українці придбали через інтернет-банкінг 52 мільйони доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

«Валютна лібералізація в дії. Українці продовжують активно використовувати онлайн-банкінги для купівлі іноземної валюти, адже це зручніше купівлі у касах банківських відділень. Бізнес також користується новими перевагами, зокрема, спрощеною процедурою оформлення кредитів від нерезидентів. Так за перший місяць дії нового валютного регулювання населення купило в інтернеті близько 52 млн дол. США, а українські компанії уклали більше 100 нових кредитних угод з нерезидентами», — йдеться в повідомленні.

Окрім дозволу на проведення обміну валют в інтернеті, валютна лібералізація також дозволила українцям здійснювати інвестиції за кордон. Так, за місяць українці інвестували майже 10 мільйонів євро в активи за кордоном.

Раніше повідомлялось, що у перший день, 7 лютого, українці купили близько 4 млн доларів онлайн.

Нагадаємо, закон «Про валюту і валютні операції» дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн. У НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу покупки валюти онлайн.