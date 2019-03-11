Українці за місяць купили $52 млн через онлайн-банкінг
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Закон дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн
За перший місяць після набуття чинності закону про валютну лібералізацію, який дозволяє здійснювати операції з обміну валют онлайн, українці придбали через інтернет-банкінг 52 мільйони доларів.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
«Валютна лібералізація в дії. Українці продовжують активно використовувати онлайн-банкінги для купівлі іноземної валюти, адже це зручніше купівлі у касах банківських відділень. Бізнес також користується новими перевагами, зокрема, спрощеною процедурою оформлення кредитів від нерезидентів. Так за перший місяць дії нового валютного регулювання населення купило в інтернеті близько 52 млн дол. США, а українські компанії уклали більше 100 нових кредитних угод з нерезидентами», — йдеться в повідомленні.
Окрім дозволу на проведення обміну валют в інтернеті, валютна лібералізація також дозволила українцям здійснювати інвестиції за кордон. Так, за місяць українці інвестували майже 10 мільйонів євро в активи за кордоном.
Раніше повідомлялось, що у перший день, 7 лютого, українці купили близько 4 млн доларів онлайн.
Нагадаємо, закон «Про валюту і валютні операції» дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн. У НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу покупки валюти онлайн.