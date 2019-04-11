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    Економіка та фінанси

    Українці задекларували майже в два рази більше доходів, ніж торік – ДФС

    • Розсилка
    Українці задекларували майже в два рази більше доходів, ніж торік – ДФС

    В Україні більше двох тисяч українців сплатили податки у сумі понад мільйон гривень кожен

    На початок квітня українці подали 201,3 тис. декларацій, що на 54% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє в.о. директора Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Ганна Чуб. При цьому всього українські громадяни задекларували 24 млрд грн своїх доходів – це майже вдвічі більше (на 97% - примітка «Главком») ніж цифра, яка була на 1 квітня у 2018 році.

    За словами Ганна Чуб, сума податку на доходи фізосіб (ПДФО) цьогоріч також зросла – 577 млн грн, або на 78% більше за результати трьох місяців минулого року, військовий збір - 85 млн грн, що на 70% більше, ніж у попередньому році.

    2067 громадян задекларували доходи у сумі понад один мільйон гривень.

    Найбільші суми доходів задекларували кияни (6,7 млрд грн), а також жителі Дніпропетровської (2,8 млрд грн), Харківської, Київської та  Львівської (по 1,3 млрд грн) областей.

    «Переможцем у особовому заліку серед платників можна назвати мешканця міста м. Києва, яким узгоджено до сплати податкових зобов’язань у сумі 30 млн грн з доходів, отриманих за кордоном», – зазначила Ганна Чуб.

    Нагадаємо, у березні в Україні завершився черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За повідомленням НАЗК за 2018 рік чиновники подали 823 тисяч декларацій.

    ДФС податки
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