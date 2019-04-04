За 2018 рік чиновники подали 823 тисяч декларацій, - НАЗК



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У цьому році пік подання декларацій припав на 12-14 березня, а в останній день посадовці подали 6 645 декларацій

В Україні завершився черговий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Упродовж етапу декларування, який тривав з 1 січня по 31 березня 2019 року, до Реєстру подано 822 869 щорічних декларацій за 2018 рік. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Цього року посадові особи подавали щорічні електронні декларації вже вчетверте. Можемо констатувати, що декларанти стали більш організованими та краще обізнаними стосовно законодавчих вимог до змісту декларації», - констатували в Агентстві.

За даними НАЗК, у минулому році пік подання декларацій спостерігався в останній тиждень етапу декларування, зокрема 31 березня було подано 26 494 декларації. У цьому році пік припав на 12-14 березня, а в останній день подали 6 645 декларацій.

Національне агентство у свою чергу постійно проводило роз’яснювальну роботу: підготовлено та розміщено на веб-сайті агентства актуалізовані рекомендації стосовно роботи з Реєстром, роз’яснення щодо заповнення декларації, відповіді на найпоширеніші питання.

«За три місяці, поки тривав черговий етап декларування, працівники Національного агентства опрацювали близько 150 тис. електронних листів щодо технічних питань, підготували 510 листів-роз’яснень та надали близько 12 тис. усних роз’яснень», - йдеться у повідомленні НАЗК.

Слід нагадати, що в лютому в Україні запустили Реєстр корупціонерів.