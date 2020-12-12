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    Економіка та фінанси

    Україні дозволили обмежувати експорт лісу

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    Фото з відкритих джерел - Україні дозволили обмежувати експорт лісу
    Фото з відкритих джерел

    Арбітраж виніс рішення щодо старої суперечки України з ЄС

    Арбітраж визнав за Україною право за певних умов обмежувати масштаби експорту лісу-кругляку. Як пише у своєму Facebook заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка, це має поставити крапку в конфлікті з Європейським Союзом, що триває вже п'ятнадцять років.

    «Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Існуюча заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною», – пояснив він.

    Водночас заборону від 2015 року арбітраж попросив відкоригувати з урахування Угоди про асоціацію. Цей процес має бути виконаний спільно з ЄС.

    «Як не дивно, головною причиною того, що ми не змогли до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року стало те, що автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу», – зазначив Качка.

    За його словами, наступним кроком має бути ухвалення закону про ринок деревини в Україні, а також чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу про торгівлю лісом.

    «І далі – аналіз, чи потрібно нам знімати заборону експорту в цілому чи просто передбачити, що по відношенню до ЄС діятиме особливий режим», – пояснив заступник міністра.

    У 2015 році Україна ухвалила закон про заборону експорту необробленої деревини — лісу-кругляку. Ця заборона була введена на 10 років. Водночас активно набувала популярності нелегальна торгівля деревиною і вивіз її до ЄС. Скасування мораторію було однією з вимог колишньої макрофінансової допомоги від Євросоюзу, яку Україна так і не отримала через невиконання вимог. У 2019 році ЄС вирішив створити арбітраж для вирішення цієї суперечки, а Україна погодилася. Це перший прецедент арбітражу за торговельною угодою між ЄС та країною-партнером. Раніше інші держави погоджувалися мирно вирішувати суперечки, виконуючи вимоги. На думку ЄС, забороною на вивезення лісу-кругляку Україна порушує Угоду про асоціацію.
    Раніше повідомлялось про намір Кабінету міністрів встановити аудит лісгоспам, аби зупинити контрабанду лісу до Європейського Союзу.

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    Теги: ЄС експорт торгівля Україна ліс Тарас Качка
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