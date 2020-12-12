Україні дозволили обмежувати експорт лісу
Арбітраж виніс рішення щодо старої суперечки України з ЄС
Арбітраж визнав за Україною право за певних умов обмежувати масштаби експорту лісу-кругляку. Як пише у своєму Facebook заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка, це має поставити крапку в конфлікті з Європейським Союзом, що триває вже п'ятнадцять років.
«Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Існуюча заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною», – пояснив він.
Водночас заборону від 2015 року арбітраж попросив відкоригувати з урахування Угоди про асоціацію. Цей процес має бути виконаний спільно з ЄС.
«Як не дивно, головною причиною того, що ми не змогли до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року стало те, що автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу», – зазначив Качка.
За його словами, наступним кроком має бути ухвалення закону про ринок деревини в Україні, а також чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу про торгівлю лісом.
«І далі – аналіз, чи потрібно нам знімати заборону експорту в цілому чи просто передбачити, що по відношенню до ЄС діятиме особливий режим», – пояснив заступник міністра.
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