Україні дозволили обмежувати експорт лісу

Арбітраж виніс рішення щодо старої суперечки України з ЄС

Арбітраж визнав за Україною право за певних умов обмежувати масштаби експорту лісу-кругляку. Як пише у своєму Facebook заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка, це має поставити крапку в конфлікті з Європейським Союзом, що триває вже п'ятнадцять років.

«Арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин. Існуюча заборона експорту 2005 року визнана судом повністю правомірною», – пояснив він.

Водночас заборону від 2015 року арбітраж попросив відкоригувати з урахування Угоди про асоціацію. Цей процес має бути виконаний спільно з ЄС.

«Як не дивно, головною причиною того, що ми не змогли до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року стало те, що автори цієї заборони надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу», – зазначив Качка.

За його словами, наступним кроком має бути ухвалення закону про ринок деревини в Україні, а також чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу про торгівлю лісом.

«І далі – аналіз, чи потрібно нам знімати заборону експорту в цілому чи просто передбачити, що по відношенню до ЄС діятиме особливий режим», – пояснив заступник міністра.

У 2015 році Україна ухвалила закон про заборону експорту необробленої деревини — лісу-кругляку. Ця заборона була введена на 10 років. Водночас активно набувала популярності нелегальна торгівля деревиною і вивіз її до ЄС. Скасування мораторію було однією з вимог колишньої макрофінансової допомоги від Євросоюзу, яку Україна так і не отримала через невиконання вимог. У 2019 році ЄС вирішив створити арбітраж для вирішення цієї суперечки, а Україна погодилася. Це перший прецедент арбітражу за торговельною угодою між ЄС та країною-партнером. Раніше інші держави погоджувалися мирно вирішувати суперечки, виконуючи вимоги. На думку ЄС, забороною на вивезення лісу-кругляку Україна порушує Угоду про асоціацію.

Раніше повідомлялось про намір Кабінету міністрів встановити аудит лісгоспам, аби зупинити контрабанду лісу до Європейського Союзу.