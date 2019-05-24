В уряді назвали чотири країни, які найбільше купують українську продукцію

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Якщо порівнювати з показниками 2014 року, то у 2018-му Україна експортувала до ЄС на 28% більше продукції агро- та харчової промисловості

Серед п'ятірки лідерів у 2018 році за обсягами українського експорту сільськогосподарської продукції та харчової продукції до ЄС були Нідерланди, Іспанія, Італія, Німеччина та Польща.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку на своїй сторінці у Facebook.

«П’ятірка лідерів за обсягами експорту сільськогосподарської та харчової продукції до ЄС в 2018: Нідерланди - на $1,2 млрд, Іспанія на $1 млрд, Італія $702 млн, Німеччина $657 млн та Польща $557 млн», - йдеться в повідомленні.

Якщо порівнювати з показниками 2014 року, то у 2018-му Україна експортувала до ЄС на 28% більше продукції агро- та харчової промисловості. Це додаткові $1,4 млрд щорічно.

По деяких товарних позиціях зростання експорту становило 300-400%. Наприклад, у 2018 році Україна експортувала до ЄС на 357% більше м’яса, ніж у 2014-му. На 286% зріс експорт овочів. На 230% - цукор та кондитерські вироби.

Найбільше на зростання експорту вплинули 2 фактори: початок дії режиму вільної торгівлі та переорієнтація експорту через дискримінаційні обмеження РФ щодо українських товарів.

Україна продає не тільки сировинні товари, а й продукцію з більш високим ступенем переробки. Наприклад, до Австрії в минулому році українські виробники експортували 16,5 млн кг соків на $17 млн. У Німеччину експортували 2,5 млн кг макаронів на майже $7 млн, а в Литву - пива на $2,6 млн.