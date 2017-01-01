Україно-американський мільярдер поскаржився на свавілля банків

Ефективним рішенням проти свавілля банків бізнесмен вважає розвиток технології «блокчейн»

На даний момент у світі, і в Україні зокрема, відбувається повне банківське свавілля, — говорить в інтерв'ю «Главкому» україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург, одразу додаючи, що потужною протидією цьому явищу може стати технологія блокчейну. [READ_MORE] «Запитайте сьогодні у будь-якого бізнесмена –



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Марк Гінзбург

Ефективним рішенням проти свавілля банків бізнесмен вважає розвиток технології «блокчейн»

На даний момент у світі, і в Україні зокрема, відбувається повне банківське свавілля, — говорить в інтерв'ю «Главкому» україно-американський бізнесмен Марк Гінзбург, одразу додаючи, що потужною протидією цьому явищу може стати технологія блокчейну.

«Запитайте сьогодні у будь-якого бізнесмена – кожен вам скаже, що відбувається повне банківське свавілля. Щоб здійснити платіж, від вас вимагають документи, причому часом непотрібні і надумані. Можна спотикнутися об якогось самодура-менеджера, який вимагатиме низку довідок, багато з яких іноді складають суть вашої комерційної таємниці. Коли затримується платіж, страждає ділова репутація, можна навіть втратити вигідний контракт», — окреслює масштаби проблеми бізнесмен.

Гінзбург зазначає, що в оплаті криптовалютою все інакше. «Ми з вами домовилися, обговорили всі деталі, уклали смарт-контракт, я натиснув кнопку у себе на телефоні, ви – у себе, і все – платіж здійснено. Швидкість транзакції практично моментальна, ви можете здійснювати операції 24/7, без вихідних і святкових днів. Тобто нема посередників, які покликані ускладнювати процес», — пояснює мільярдер.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: Щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником президента чи прем’єра