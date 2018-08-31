Українське вугілля - абсолютний пріоритет для вітчизняної енергетики, - Гройсман



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Кілька років тому Україна споживала 9 млн тонн антрациту в загальному балансі, сьогодні - 4,3 млн. тонн

Україна повинна нарощувати видобуток власного вугілля і пріоритетно його використовувати для потреб всього енергетичного комплексу, щоб не залежати від імпортного вугілля - антрациту.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочого візиту на шахту «ДТЕК ім. Героїв Космосу» (Дніпропетровська обл.).

«Безумовно, для нас питання енергонезалежності дуже актуальне. І стратегія держави - позбутися від будь-якої залежності, яка може виникати з-за кордону», - сказав Гройсман.

«Українське вугілля марки А (антрацит - ред.) сьогодні знаходиться на українському Донбасі під окупацією. І ми повинні зробити все для того, щоб відмовитися від антрациту і нарощувати видобуток вугілля марки Г (газове - ред.)», - додав прем'єр.

За його словами, завдяки вже вжитим заходам щодо переведення блоків ТЕС з імпортного вугілля на українське газове вугілля країна скоротила імпорт антрациту вдвічі.

«Ще кілька років тому ми споживали 9 млн тонн антрациту в загальному балансі. Сьогодні - вже 4,3 млн. тонн. Тобто, ми зменшили споживання в два рази», - сказав він, уточнивши, що споживання антрациту буде скорочуватися надалі завдяки переведенню 4-х блоків ТЕС в цьому році.

Гройсман також підкреслив, що у вугільну галузь необхідно вкладати інвестиції, щоб запускати нові лави та збільшувати видобуток власного вугілля, щоб галузь змогла забезпечити енергетичну незалежність України.

«Сьогодні це підприємство (ДТЕК Павлоградвугілля - прим.) є флагманом вугледобувної галузі. Думаю, що воно є абсолютним орієнтиром для підприємств, в тому числі, державних в плані того, як потрібно інвестувати модернізувати вугледобувну галузь, щоб вона забезпечувала енергетичну незалежність нашої держави ... Видобуток енергетичного вугілля для абсолютно всіх потреб енергетичного комплексу - це наша стратегія», - сказав Гройсман.

Як повідомлялося раніше, Рада ОРЕ 20 вересня 2017 року затвердила проект змін до правил ринку, яким закріплюється пріоритет блоків ТЕС, що працюють на газовому групі вугілля перед блоками, які використовують антрацит. Згідно з документом, блоки ТЕС, що використовують газову групу вугілля, будуть включатися в роботу в першу чергу, в порівнянні з «антрацитними», незалежно від цінової конкуренції.

Нагадаємо, вуглевидобувні підприємства України за 6 місяців 2018 року скоротили видобуток рядового вугілля на 10,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 16,5 млн тонн.