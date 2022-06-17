Українські бізнесмени обговорять у Лондоні відновлення країни після війни

Нова економічна допомога Києву стане частиною загального пакету фінансової, військової та гуманітарної підтримки

Представники громадських організацій та великого бізнесу України проведуть зустріч із чиновниками уряду Великобританії у Лондоні. Про це пише Reuters.

Обговорюватиметься питання відновлення країни після завершення російської війни проти України.

Міністр зовнішньої торгівлі Сполученого Королівства Енн-Марі Тревельян має намір використати майбутній захід для зміцнення співпраці між українськими компаніями та британськими фірмами, які займаються сферою енергетики та транспорту.

Нова економічна допомога Києву, обсяг якої буде оголошено після завершення конференції, стане частиною загального пакету фінансової, військової та гуманітарної підтримки Києва з боку Великої Британії.

Як повідомлялося, також Франція передасть ЗСУ додаткові гаубиці Caesar.