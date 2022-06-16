Франція передасть ЗСУ додаткові гаубиці Caesar

Самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 км

Шість додаткових самохідних артилерійських установок Caesar невдовзі прибудуть в Україну

Франція поставить в Україну ще шість додаткових самохідних артилерійських установок Caesar, флагмана французької артилерії. Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва, повідомляє кореспондент Le Figaro.

Париж уже поставив Україні 12 установок калібру 155 мм . «Крім уже доставлених 12 Caesar я ухвалив рішення поставити шість додаткових», – сказав Макрон.

Ці самохідні установки можуть запускати 155 мм снаряди на відстані 40 кілометрів зі швидкістю від шести до восьми пострілів за хвилину. Відомо, що Франція хоче придбати 109 Caesar у 2025 році.

Нагадаємо, Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

До слова, Емманюель Макрон побував у Ірпені, після чого у Twitter-аккаунті французького лідера з’явився пост українською мовою.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.