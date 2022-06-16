Франція передасть ЗСУ додаткові гаубиці Caesar
Шість додаткових самохідних артилерійських установок Caesar невдовзі прибудуть в Україну
Франція поставить в Україну ще шість додаткових самохідних артилерійських установок Caesar, флагмана французької артилерії. Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Києва, повідомляє кореспондент Le Figaro.
Париж уже поставив Україні 12 установок калібру
Ці самохідні установки можуть запускати
Нагадаємо, Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
До слова, Емманюель Макрон побував у Ірпені, після чого у Twitter-аккаунті французького лідера з’явився пост українською мовою.
Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.
Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.
Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.