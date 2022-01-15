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    Економіка та фінанси

    Українським військовим підвищили зарплату: кому і на скільки

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    Військовим льотчикам України підвищили зарплати на 10-16 тисяч гривень - Українським військовим підвищили зарплату: кому і на скільки
    Військовим льотчикам України підвищили зарплати на 10-16 тисяч гривень
    фото: Повітряні сили Збройних сил України

    Через низьку платню Військово-повітряні сили втрачають кадри

    Військовим льотчикам України з січня підвищили зарплати на 10-16 тисяч гривень у рамках першого етапу збільшення грошового забезпечення у Збройних силах. Про це повідомляє Міноборони.

    Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розвиток військової авіації і протиповітряної оборони є одним з головних пріоритетів. Ці роди військ дуже важливі для оборони України.

    За його словами, минулого року бюджет Міноборони вдалося збільшити на 2,5 млрд грн і вони будуть спрямовані на підвищення зарплат. Резніков зазначив, що пілоти отримуватимуть «конкурентні виплати не тільки в середньому по економіці, але й співставні з колегами в інших відомствах сектору національного безпеки та оборони».

    У льотчиків Збройних сил найнижчі зарплати серед усіх силових структур. У ВПС це називають однією з головних причин звільнення пілотів. Представник командування ВПС Олег Гавриленко говорив, що у 2019 і 2020 році звільнилося близько 140 людей з льотного складу, а у 2021 році планували звільнитися ще 40 осіб.

    У більшості випадків пілоти йдуть до МВС, де зарплати значно вищі.

    До слова, «Євросолідарність» вимагає підвищити зарплату правоохоронцям. Полісмени щодня ризикують своїми життями і отримують за це у середньому 13 тис. грн.

    На початку вересня ми писали, що в Україні не вистачає понад 17 тис. поліцейських, або 14% від загальної чисельності. Найбільший некомплект у Київській області – 1,3 тисячі одиниць.

    Теги: МВС бюджет Міноборони
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    Українським військовим підвищили зарплату: кому і на скільки