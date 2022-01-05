«Євросолідарність» вимагає підвищити зарплату правоохоронцям: заява політсили

Полісмени щодня ризикують своїми життями і отримують за це у середньому 13 тис. грн

Масштабний відтік кадрів з лав Національної поліції – це наслідок політики влади Зеленського, яка загрожує національній безпеці і безпеці громадян. «Особливо, коли західні союзники попереджають українську владу про можливе широкомасштабне вторгнення російської армії», – таку заяву оприлюднила пресслужба партії «Європейська солідарність».

«ЄС» нагадує, що свого часу реформа Національної поліції та вихід на вулиці оновленої патрульної поліції стали візитівкою успішних реформ в Україні.

«Одна з головних умов реформи – заробітна плата вище середньої для патрульних, яка приваблювала на службу кращих із кращих та стала антикорупційним запобіжником», - йдеться у заяві.

Однак останнім часом у Нацполіції склалась невтішна ситуація – копи масово звільняються через низький рівень зарплат і тиск керівництва.

«Напередодні 95% особового складу Токмацького відділку поліції написали рапорти на звільнення. Серед головних причин – низький рівень заробітних плат, невиплата 13-ої зарплати, невиплата понаднормових та ковідних доплат і систематичний тиск керівництва для фіктивного підвищення статистики розкриття злочинів», - розповіли у «Євросолідарності».

У політсилі наголошують, що подібна ситуація спостерігається і в інших відділках по усій країні, що дискредитує саму суть реформи Національної поліції.

«Тому «Європейська Солідарність» вимагає в терміновому порядку переглянути розмір заробітних плат для патрульних та співробітників Національної поліції. Також вимагаємо виплатити поліцейським заборгованості за всіма доплатами та віддати належну копам 13-ту зарплату. Окремо чекаємо на звіт міністра внутрішніх справ щодо виконання цих вимог та щодо розподілу понад 98 мільярдів гривень, які МВС отримало на 2022 рік», – йдеться у заяві.

Так само у «ЄС» вимагають підняти грошове забезпечення військовослужбовців, яке фактично не збільшували з 2019 року, а також воїнам Національно гвардії і Державної прикордонної служби, щоб не допустити подібної ситуації із масовими звільненнями у цих структурах.

«Українські захисники, на яких лежить відповідальність за захист держави від російської агресії, заслуговують на гідну оплату праці та всебічну підтримку держави!», – підкреслили у «ЄС».

До слова, нині щомісячна зарплата патрульного, як правило, складає 11,2 тисячі гривень, у містах-мільйонниках – 13,2 тисячі гривень, у Києві – 14,5 тисячі гривень. Для порівняння – середня заробітна плата по Україні нині трохи перевищує 14 тисяч гривень. Такі дані на початку грудня 2021 року оприлюднив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

В середньому полісмен в Україні заробляє 13000 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 115 вакансій, розміщених на Work.ua із заголовком «Поліцейський» і за схожими запитами-синонімами «Детектив», «Слідчий», «Криміналіст» та ін. за останні три місяці.

На початку вересня ми писали, що в Україні не вистачає понад 17 тис. поліцейських, або 14% від загальної чисельності. Найбільший некомплект у Київській області – 1,3 тисячі одиниць.