Український банк став фігурантом гучного скандалу у Росії. НБУ поки не коментує

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів (2,826 млрд грн) «Конкорд» займав 43 місце серед банків, що діяли в країні

Російські ЗМІ оприлюднили схеми відмивання грошей на базі криптообмінника SUEX, який потрапив під санкції в США

Національний банк України, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України та Офіс президента України Володимира Зеленського поки не дали офіційні коментарі щодо роботи українського банку «Конкорд» (Concord Bank) через посередників з російським криптообмінником SUEX, який потрапив під санкції в США минулого тижня, а також торговельних операцій з криптовалютою.

Всеросійський громадський рух «Стопнаркотик» звернулося до голів російського Центробанку і МВС РФ з описом зв'язку SUEX з найбільшою криптобіржею Східної Європи, ExMo, групою компаній QIWI і українським банком «Конкорд». Про це написала російська газета «Коммерсант» в п'ятницю, 24 вересня.

Відповідно до проведеного організацією розслідування, SUEX була залучена до відмивання грошових коштів для найбільшої платформи продажу наркотиків Hydra, оборот якої в Росії становить не менше $1,5 млрд на рік.

У зверненні до Центробанку Російської Федерації міститься прохання провести перевірку в Росії законності операцій роботи SUEX, ExMo, QIWI, розглянути можливість заблокувати платежі росіян українському банку. У зверненні до МВС «Стопнаркотик» просить «провести перевірку всіх зазначених фактів, притягнути всіх зазначених осіб, включаючи банк «Конкорд» і його бенефіціарів, до відповідальності».

Звернення, з якими ознайомився «Коммерсант», спрямовані через електронні приймальні, є відмітки про одержання, присвоєні вхідні номери.

У банку «Конкорд» на запит «Коммерсанта» в п'ятницю не відповіли.

Також дана ситуація широко висвітлюється в іноземних ЗМІ.

Відомий російський Telegram-канал Badbank, що спеціалізується на розслідуванні підозрілих фінансових операціях, опублікував детальну інформацію про приймання платежів в гривнях для крипто-біржі ExMo, які здійснював банк «Конкорд» через платіжний агрегатор HotPay (hotpay.money), зареєстрований в юрисдикції BVI (Британські Віргінські острови).

21 вересня Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) оголосило про введення санкцій щодо російського криптообмінника Suex, який зареєстрований в Празі, але має офіси в Москві і Санкт-Петербурзі. Американські чиновники стверджують, що криптообмінник сприяв виведенню коштів шахраїв, а також через який проводилися операції з продажу наркотиків в особливо великих розмірах. Це перший випадок в історії США, коли влада запроваджує санкції проти криптообмінника. Розслідування здійснюються за сприяння ФБР.

За даними НБУ, на 1 січня 2021 року найбільшими акціонерами банку «Конкорд» були Олена Сосєдка (56,2295% акцій), Юлія Сосєдка (43,7675%).

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2021 року за розміром загальних активів (2,826 млрд грн) банк «Конкорд» займав 43 місце серед банків, що діяли в країні.