«Укренерго» планує підвищити тариф на струм для підприємств в 2,7 рази



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Gопереднє підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго» відбулося з 1 серпня

НЕК «Укренерго» провело обговорення планів щодо підвищення тарифу на передачу струму в 2,7 рази до 640,48 грн/МВт-год з 1 листопада 2020 року, що спричинить здорожчання вартості електроенергії для підприємств.

Про це повідомляється на сайті «Укренерго».

Нагадаємо, попереднє підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго» відбулося з 1 серпня.

Тоді НКРЕКП підвищила тариф на 55% - зі 155,4 до 240,23 грн/МВт.год.

Проти цього рішення тоді виступили як виробники електричної енергії з відновлюваних джерел, так і великі промислові споживачі, які найбільше постраждали від росту тарифу на передачу електроенергії.