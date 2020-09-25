  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Укренерго» планує підвищити тариф на струм для підприємств в 2,7 рази

    • Розсилка
    «Укренерго» планує підвищити тариф на струм для підприємств в 2,7 рази

    Gопереднє підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго» відбулося з 1 серпня

    НЕК «Укренерго» провело обговорення планів щодо підвищення тарифу на передачу струму в 2,7 рази до 640,48 грн/МВт-год з 1 листопада 2020 року, що спричинить здорожчання вартості електроенергії для підприємств.

    Про це повідомляється на сайті «Укренерго».

    Нагадаємо, попереднє підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго» відбулося з 1 серпня.

    Тоді НКРЕКП підвищила тариф на 55% - зі 155,4 до 240,23 грн/МВт.год.

    Проти цього рішення тоді виступили як виробники електричної енергії з відновлюваних джерел, так і великі промислові споживачі, які найбільше постраждали від росту тарифу на передачу електроенергії.

    НКРЕКП струм Укренерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies