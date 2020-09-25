Підвищення вартості електроенергії для промисловості викличе нове зростання цін, – експерт



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«Перш ніж підвищувати тарифи, мали б провести обговорення з бізнесом, який і так поніс значні втрати через пов’язані з карантином обмеження»

Трикратне підвищення тарифів «Укренерго» на транспортування струму, що ініціює Укренерго та НКРЕКП, спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги. Про це заявив голова секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський.

За словами експерта, наміри «Укренерго» суттєво збільшити тарифи на транспортування електроенергії спричинять тотальне зростання цін, адже промисловість закладе збільшені витрати на струм у вартість виробленої продукції та послуг. На його думку, на час кризи влада мала б запровадити мораторій на підвищення тарифів.

«На період кризи об’єктивно виникає потреба запровадження мораторію. Тобто бізнес розуміє, що відбувається подорожчання, інфляція промислова, споживча інфляція», - розповів Забловський.

Він вважає, що в Україні перш ніж підвищувати тарифи, мали б провести обговорення з бізнесом, який і так поніс значні втрати через пов’язані з карантином обмеження.

«В таких умовах потрібно було б дуже чітко прокомунікувати будь-які зміни, а во-друге, знайти консенсус щодо підвищення. Хай це буде, можливо, підвищення відстрочене, і в меншій мірі. Потрібен діалог з промисловим бізнес-середовищем щодо підвищення, тому що Україна залишається країною з великим ступенем монополізації багатьох ринків, енергетичного в тому числі», - сказав Забловський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НЕК «Укренерго» пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 640,23 грн/МВт-год.