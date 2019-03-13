«Укренерго» зриває терміни введення нового ринку електроенергії - НАЕК «Енергоатом»



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«Укренерго» уклало контракт на постачання необхідного програмного забезпечення, але контракт поки знаходиться на стадії впровадження

«Укренерго» не має необхідного програмного забезпечення

Генеральний директор «Енергоатом -Трейдинг» (підрозділ НАЕК «Енергоатом») Сергій Бєдін вважає, що ДП НЕК «Укренерго» не готове до введення з 1 липня 2019 року нового ринку електроенергії. Про це він заявив в інтерв'ю «Енергореформі».

«Ми бачимо, що терміни виконання «Укренерго» багатьох передбачених законом (закон «Про ринок електричної енергії» - ред.) кроків або зірвані, або під загрозою зриву. Відповідно до Кодексу комерційного обліку, на цю компанію покладено функцію адміністратора комерційного обліку. Програмне забезпечення для адміністратора поки не куплене і навіть тендер не оголошений», - заявив Бедін.

Також Бедін зазначив, що «Укренерго» уклало контракт на постачання необхідного програмного забезпечення, але контракт поки знаходиться на стадії впровадження.

«Представники «Укренерго» неодноразово заявляли про наявність проблем, як з оплатою, так і з впровадженням цього програмного забезпечення. Тому дата 1 липня 2019 року (введення конкурентного ринку електроенергії – ред.) вельми сумнівна», - зазначив керівник компанії «Енергоатом - Трейдинг».

«Укренерго» у всіх своїх публікаціях в ЗМІ про цю проблему замовчує. Вони готуються до запуску балансуючого ринку, до виконання функції адміністратора розрахунків, а ось до запуску комерційного обліку не готуються. А це наріжний камінь. Немає тих вагів, на яких виробники будуть «важити» електроенергію на всіх етапах технологічного циклу - від виробника до споживача», - стверджує Бедін.

«Зараз функцію обліку, замість «Укренерго», виконують колишні обленерго в особі операторів систем розподілу - за постановою НКРЕКП. Все працює за тимчасовою схемою. Коли перестане існувати «Енергоринок» - нинішній головний оператор комерційного обліку, тоді взагалі ніхто не буде зводити дані по країні. У «Укренерго» немає програмного забезпечення, а «Енергоринок» уже цього не робить. Крапка. Колапс», - сказав Бедін, коментуючи проблемну ситуацію з програмним забезпеченням «Укренерго», внаслідок якої заплановане з 1 липня 219 року впровадження нової моделі енергоринку може не відбутися.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в Україні розпочався перший етап реформи ринку електроенергії. Зміни прописані в законі «Про ринок електричної енергії», що набрав чинності 11 липня 2017 року.

З січня по липень буде проходити перехідний період, а з 1 липня він повинен бути впроваджений. На зміну нині існуючої моделі прийде ринок, що включає ринок «двосторонніх договорів» (бізнес-споживачі зможуть напряму купувати у виробника електроенергію), ринок «на добу вперед» (договір буде діяти один операційний день), «внутрісуточних ринок» (контракт на поставку електроенергії буде «сьогодні на сьогодні») і «балансуючий ринок».

Реформа передбачає впровадження європейської моделі, що повинна стимулювати конкуренцію і поява нових гравців.