Технічно перші «зелені» аукціони можуть бути реалізовані в 2020 році − глава «Укренерго»



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Впровадження «зелених» аукціонів дозволить знизити ціни на зелену електроенергію завдяки запуску механізму конкуренції

Введення аукціонів і технічно, і з точки зору термінів підготовки, неможливо раніше 20 квітня 2020 року. Про це заявив глава Національної енергетичної компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Ми на межі того, що ми цей термін витримаємо. Виходячи з самої процедури проведення аукціону і тих документів, на які потрібно базуватися. Тільки в кінці березня з'явиться, я сподіваюся, затверджений регулятором звіт про достатність генеруючих потужностей, виходячи з якого ми будемо формувати наше уявлення про квоти. Ми зможемо квоти довести тільки ближче до кінця другого кварталу. Потім сама процедура аукціону», − прокоментував Ковальчук.

На думку глави «Укренерго», при сприятливому збігу обставин перші «зелені» аукціони можуть відбутися в кінці поточного року. Але підписання договорів відбудеться не раніше 2020 року.

«Конкурс займає певний час. Я вважаю, що при ідеальному збігу обставин перші конкурси зможуть завершитися до самого кінця 2019 року. Щодо дати проведення першого аукціону, то це може бути 2019 рік. Якщо ми говоримо про те, що підписані перші договори з переможцем аукціону, то це вже 2020 рік», − підкреслив він.

20 грудня 2018 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 8449-д про забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Документ передбачає перехід з 1 січня 2020 року до конкурентного аукціонним принципом визначення ціни електроенергії ВДЕ замість нині діючих фіксованих «зелених» тарифів. Впровадження «зелених» аукціонів дозволить знизити ціни на зелену електроенергію завдяки запуску механізму конкуренції.

Як заявляв директор секретаріату Європейського енергетичного співтовариства Януш Копач (Janez Kopač), Енергоспівтовариство розраховує, що законопроект № 8449-д про впровадження з 2020 року «зелених» аукціонів буде прийнятий не пізніше березня 2019 року.

Нагадаємо, Євросоюз, ЄБРР, Світовий банк та Енергетичне співтовариство заявили про необхідність переходу України від зеленого тарифу», який діє в українському законодавстві, до конкурентної системи на основі «зелених» аукціонів.