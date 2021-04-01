Без роботи залишаться понад 150 тис. українців. «Укркокс» написав листа прем'єру

«Укркокс» стверджує, що проєкт закону про викиди має бути доопрацьований з урахуванням українських реалій

«Укркокс» пропонує провести широку дискусію з бізнесом щодо законопроєкту про викиди

Проєкт закону № 4167 «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» не може бути ухвалений у поточній редакції, адже його норми призведуть до закриття всіх коксохімічних підприємств, і скорочення виробництва сталі та чавуну. Як наслідок, близько 200 тисяч українців залишаться без роботи, а у великих промислових містах (Маріуполь, Запоріжжя, Кривий ріг) значно зросте соціальна напруга. Саме тому проєкт має бути доопрацьований з урахуванням українських реалій. Про це йдеться у відкритому листі до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від Української науково-промислової асоціації (УНПА) «Укркокс».

Як сказано у листі, більшість коксохімічних батарей, які побудовані в Україні, не вичерпали навіть половину нормативного строку своєї роботи. Проте виконати нові вимоги щодо викидів, які передбачені законопроєктом №4167, і радикально зменшити кількість викидів на цих батареях фізично неможливо в силу технічних особливостей.

«Ці батареї – агрегати вартістю 400-450 млн доларів. Досягнення нормативів викидів, закладених у законі, можливо тільки за умови будівництва нових коксових батарей. А зупинка батарей паралізує всю коксохімічну галузь України», – пояснюють у Асоціації.

Там наголошують: забезпечити імпорт більш ніж 5 млн тонн коксу на рік неможливо. Таким чином, зупинка коксохімічної галузі потягне за собою скорочення виробництва у суміжних галузях, видобутку коксівного вугілля, різке скорочення робочих місць у гірничо-металургійному комплексі (150-200 тисяч робочих місць), та підвищення соціальної напруги у містоутворюючих регіонах (Маріуполь, Запоріжжя, Кривий ріг, Кам’янське).

«Законопроект № 4167 не може бути підтриманий у поточній редакції. Необхідно врахувати технічну спроможність нашої держави та встановити реальні строки поетапного впровадження європейських норм викидів забруднюючих речовин. Ми пропонуємо провести широку дискусію з бізнесом, промисловими асоціаціями, науковими установами, щоб оцінити обсяги інвестицій для досягнення підприємствами нових екологічних стандартів. Поспішність у прийнятті проєкту призведе до незворотних руйнівних наслідків», – попередили в Асоціації «Укркокс».

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Верховну Раду доопрацювати законопроект №4167, оскільки на реалізацію законопроекту необхідно мінімум $10 млрд. Крім того, право дозвільного органу (Мінприроди) самостійно зупиняти або анулювати інтегрований дозвіл без рішення суду створює сприятливі передумови для корупції.

У свою чергу президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що прийняття законопроекту про зниження промислових викидів в запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.