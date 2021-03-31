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    Економіка та фінанси

    Законопроєкт про екоконтроль містить способи тероризувати підприємства, – лист промисловців Разумкову

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    Промисловці написали відкритого листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову - Законопроєкт про екоконтроль містить способи тероризувати підприємства, – лист промисловців Разумкову
    Промисловці написали відкритого листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову

    Відкритого листа щодо законопроєкту про екоконтроль підписали представники фактично всіх промислових галузей

    Проєкт Закону № 3091 «Про державний екологічний контроль» викликає дуже серйозне занепокоєння у всіх без винятку промислових галузей, оскільки його реалізація призведе до зростання додаткового тиску на бізнес, підвищення корупційних ризиків і порушення балансу прав та обов’язків між бізнесом та контролюючим органом. Проєкт не може бути прийнятий у поточному вигляді і повинен бути доопрацьований. Про це йдеться у відкритому листі до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а також до голів депутатських фракцій та керівників профільних комітетів і відомства.

    Підписали листа представники фактично всіх промислових галузей: ОП «Укрметалургпром», «Федерації металургів України», Асоціації «Укрцемент», НПА «Укркокс», Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції «УкрФА», Союзу хіміків України та АПСП «Скло України».

    Промисловці нагадують: первинно Закон було прийнято з метою єдиного узгодженого правового поля, яке регулюватиме порядок проведення контрольних перевірок різних видів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. Але нова версія проєкту фактично встановлює повністю новий, відмінний від базових принципів та засад, механізм здійснення контролю у сфері екології.

    «Положення законопроєкту спрощують процедуру проведення контрольних заходів та нівелюють діючі запобіжники, що спрямовані на захист від ймовірного зловживання контролюючими органами своїми повноваженнями», – вказується у листі.

    Зокрема, застосування такої діючої у чинному законодавстві підстави, як «звернення фізичної особи», згідно з новим проектом не вимагатиме належного документального підтвердження та обґрунтування. А фізична особа не нестиме жодної відповідальності за безпідставне звернення.

    При цьому позапланові перевірки за зверненням фізичних осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій пропонується проводити без будь-якого погодження з іншими органами державної влади та без належної перевірки обґрунтованості підстав для проведення таких перевірок.

    «Отже, є очевидною побудова зручної корупційної схеми. За нею інспектор Державної екологічної інспекції (ДЕІ) працює разом з фізичною особою, яка, за вказівкою інспектора, звертається з повідомленням про порушення екологічного законодавства конкретним суб’єктом господарювання. А, в поєднанні зі значними розмірами штрафів та безумовним обов’язком суб’єктів господарювання допускати інспекторів до перевірок, це стає безвідмовним способом тероризування суб’єктів господарювання», – попереджають промисловці.

    Нагадаємо, раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що проєкт закону №3091 розбалансований в бік необмежених можливостей інспектора. Він максимально розширює повноваження контролюючого органу у умовах тотальної корупції, тому має бути доопрацьований.

    Колишній т.в.о. голови державної екологічної інспекції Єгор Фірсов також заявив, що у законопроекті про екоінспекцію мають бути передбачені запобіжники, інакше чиновники будуть зловживати своїми повноваженнями.

    Теги: екологія бізнес промисловість самоврядування Єгор Фірсов Дмитро Разумков
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