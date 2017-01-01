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    Економіка та фінанси

    «Укрпошта» може придбати банк

    В «Укрпошті» вирішили розвивати фінансові послуги
    Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» розглядає можливість придбання банку або стратегічного партнерства з фінустановами для розвитку фінансових послуг. Про це заявив в. о. генерального директора «Укрпошти» Ігор Смілянський на прес-конференції в Європейській Бізнес Асоціації, повідомляє «Уніан». «Ми
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    Одне з відділень &laquo;Укрпошти&raquo;&nbsp;
    Одне з відділень «Укрпошти» 

    В «Укрпошті» вирішили розвивати фінансові послуги

    Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» розглядає можливість придбання банку або стратегічного партнерства з фінустановами для розвитку фінансових послуг.

    Про це заявив в. о. генерального директора «Укрпошти» Ігор Смілянський на прес-конференції в Європейській Бізнес Асоціації, повідомляє «Уніан».

    «Ми хочемо розвивати фінансові послуги. Варіант А - щоб прописали закон. Якщо цього не відбудеться, у нас є варіант Б - купити банк. Нам можуть не дозволити це зробити, тоді є варіант В - стратегічне партнерство з банком, що, по суті, те саме, що варіант Б. Але заборонити нам це зробити не можуть», - зазначив він.

    За словами Смілянського, зараз «Укрпошта» вже веде переговори з деякими невеликими банками з метою стратегічного партнерства.

    Нагадаємо, з нового року подорожчають послуги «Укрпошти».

    Також повідомлялося, що «Укрпошта» підвищить зарплати своїм працівникам майже вдвічі

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