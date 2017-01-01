«Укрпошта» може придбати банк
- Сьогодні, 00:23
-
Розсилка
В «Укрпошті» вирішили розвивати фінансові послуги
Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» розглядає можливість придбання банку або стратегічного партнерства з фінустановами для розвитку фінансових послуг.
Про це заявив в. о. генерального директора «Укрпошти» Ігор Смілянський на прес-конференції в Європейській Бізнес Асоціації, повідомляє «Уніан».
«Ми хочемо розвивати фінансові послуги. Варіант А - щоб прописали закон. Якщо цього не відбудеться, у нас є варіант Б - купити банк. Нам можуть не дозволити це зробити, тоді є варіант В - стратегічне партнерство з банком, що, по суті, те саме, що варіант Б. Але заборонити нам це зробити не можуть», - зазначив він.
За словами Смілянського, зараз «Укрпошта» вже веде переговори з деякими невеликими банками з метою стратегічного партнерства.
Нагадаємо, з нового року подорожчають послуги «Укрпошти».
Також повідомлялося, що «Укрпошта» підвищить зарплати своїм працівникам майже вдвічі