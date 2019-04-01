«Укрзалізниця» через суд вимагає від банку Ахметова 1 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банк ПУМБ належить промислово-фінансовій групі СКМ українського олігарха Ріната Ахметова

«Укрзалізниця» вимагає стягнути з банку кошти за трьома кредитними договорами

«Укрзалізниця» подала позов до банку «ПУМБ» щодо стягнення 1,05 мільярда гривень за трьома кредитними договорами від 2013 року, укладеними з держпідприємством «Донецька залізниця».

Про це повідомляє Finbalance.

Господарський суд Києва відкрив відповідне провадження за позовом 22 березня.

У 2016 році Госпсуд Києва задовольнив позов ПУМБу до «Укрзалізниці» і вирішив стягнути з відповідача в якості правонаступника «Донецької залізниці» 22 млн доларів заборгованості (549 млн грн) за цими ж кредитними договорами.

Київський апеляційний госпсуд залишив без змін це рішення, а Вищий госпсуд його скасував і відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції (з огляду на те, що процес припинення ДП «Донецька залізниця» не був завершений).

Розгляд цього спору тривав у 2018 році, в т.ч. призначалася судова експертиза, через що провадження у справі зупинялося.

Крім того, в 2016 році Госпсуд Києва своїм рішенням, яке було залишено без змін Київським апеляційним госпсудом і Вищим госпсудом задовольнив позов «ТАСкомбанку» до «Укрзалізниці» і «Донецької залізниці» в справі про стягнення 5,4 млн доларів заборгованості.

У 2017 році Верховний Суд ці рішення скасував і відправив справу на новий розгляд.

У вересні 2018 року Госпсуд Києва відмовився задовольнити відповідний позов «ТАСкомбанку» і зобов'язав банк повернути «Укрзалізниці» 140 млн грн, сплачених залізничною компанією «ТАСкомбанку» в рамках виконання судового рішення у цій справі, винесеній в 2016 році.

Разом з тим, в листопаді 2018 року Північний апеляційний госпсуд за клопотанням «ТАСкомбанку» скасував рішення суду першої інстанції про повернення банком 140 млн грн для «Укрзалізниці».

Як відомо, банк ПУМБ належить промислово-фінансовій групі СКМ українського олігарха Ріната Ахметова

Нагадаємо, згідно з даними Нацбанку, станом на 1 січня 2018 року за розміром загальних активів ПУМБ посідав 9-е місце (54,632 млрд грн) серед 84 банків, що діяли в країні.