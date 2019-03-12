«Укрзалізниця» перевезла півмільйона пасажирів у святкові вихідні
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На вихідні до 8 березня було призначено близько 20 додаткових поїздів
«Укрзалізниця» за святкові вихідні 8-10 березня перевезла 507 млн пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у Facebook.
Зазначимо, що «Укрзалізниця» призначила близько 20 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Вони курсували з Києва у Львів, Ковель, Ужгород, Чернівці, Дніпро, Одесу і на інших напрямках.
«507 тисяч пасажирів перевезла Укрзалізниця на свята. Ця цифра співмірна з населенням такого міста, як Миколаїв», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, додаткові поїзди здійснили 63 рейси та перевезли понад 25 тис. осіб.
Раніше повідомлялося, що Центральний залізничний вокзал в Києві в 2018 році обслужив 23,4 млн пасажирів у дальньому сполученні.