«Укрзалізниця» перевезла півмільйона пасажирів у святкові вихідні



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На вихідні до 8 березня було призначено близько 20 додаткових поїздів

«Укрзалізниця» за святкові вихідні 8-10 березня перевезла 507 млн пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» у Facebook.

Зазначимо, що «Укрзалізниця» призначила близько 20 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня 8 березня. Вони курсували з Києва у Львів, Ковель, Ужгород, Чернівці, Дніпро, Одесу і на інших напрямках.

«507 тисяч пасажирів перевезла Укрзалізниця на свята. Ця цифра співмірна з населенням такого міста, як Миколаїв», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, додаткові поїзди здійснили 63 рейси та перевезли понад 25 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що Центральний залізничний вокзал в Києві в 2018 році обслужив 23,4 млн пасажирів у дальньому сполученні.