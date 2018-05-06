«Укрзалізниця» з червня запустить дві електрички на Донеччині

Планується, що електрички курсуватимуть між Маріуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахою і Велико-Анадолью

«Укрзалізниця» запустить влітку два електропотяги для жителів Донецької області за погодженням зі Збройними силами України. Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці». Планується, що електрички курсуватимуть між Маріуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахою і Велико-Анадолью. Графіки руху попередньо буде



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Електричка

Планується, що електрички курсуватимуть між Маріуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахою і Велико-Анадолью

«Укрзалізниця» запустить влітку два електропотяги для жителів Донецької області за погодженням зі Збройними силами України.

Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

Планується, що електрички курсуватимуть між Маріуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахою і Велико-Анадолью. Графіки руху попередньо буде узгоджено зі ЗСУ.

«Цей регіон України потребує повноцінного приміського залізничного сполучення, на цьому наполягав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Тому з кінця травня - початку червня на заміну старим вагонам запускаємо два відремонтовані приміські потяги в шестивагонній комплектації, які допоможуть поліпшити ситуацію з приміськими перевезеннями і задовольнити потреби населення під час пікових літніх перевезень», - заявив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

Також зазначається, що «Укрзалізниця» продовжує розвивати залізничне сполучення регіону з іншими обласними центрами, зокрема триває модернізація ділянки Комиш-Зоря – Волноваха. Після її завершення залізничники вже цьогоріч зможуть скоротити час руху пасажирських потягів на цьому напрямку.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає прямий поїзд «Мукачево - Будапешт».