«Укрзалізниця» запускає прямий поїзд «Мукачево - Будапешт»

Квитки на потяг у другий клас коштуватимуть трохи більш як 700 гривень, у перший клас - близько 1000 грн

ПАТ «Укрзалізниця» спільно з угорською залізницею запускає прямий маршрут «Мукачево — Будапешт». Про це у п’ятницю ввечері повідомив глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Facebook. «В одну із наймальовничіших столиць Європи відтепер можна дістатись комфортним



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Потяг «Укрзалізниці»

Квитки на потяг у другий клас коштуватимуть трохи більш як 700 гривень, у перший клас - близько 1000 грн

ПАТ «Укрзалізниця» спільно з угорською залізницею запускає прямий маршрут «Мукачево — Будапешт».

Про це у п’ятницю ввечері повідомив глава «Укрзалізниці» Євген Кравцов у Facebook.

«В одну із наймальовничіших столиць Європи відтепер можна дістатись комфортним поїздом без пересадок», - написав він.

«Щойно завершили перемовини з нашими угорськими колегами. Вони готові надати рухомий склад, що буде курсувати євроколією, яка і сполучає ці два міста. На новому напрямку не витрачатиметься час на перестановку вагонів з широкої колії на вузьку - це значна перевага маршруту», - додав Кравцов.

Наразі поїздам потрібно змінювати колісні пари, на що витрачається кілька додаткових годин в дорозі.

За словами Кравцова, квитки на потяг у другий клас коштуватимуть трохи більш як 700 гривень, у перший клас - близько 1000 грн.

Відстань між Мукачевом і Будапештом становить 383 км.

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До слова, «Укрзалізниця» планує встановити відеокамери в пасажирських вагонах.

Раніше в «Укрзалізниці» пообіцяли поліпшити умови перевезення пасажирів після подорожчання проїзду.

Також повідомлялося, що локомотиви для «Укрзалізниці» мають намір виготовляти французи.

До слова, керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов провів переговори щодо спільного із Siemens AG виробництва тягового рухомого складу для підприємства.