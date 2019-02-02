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    Економіка та фінанси

    Уповільнення китайської економіки вдарило по японським фірмам

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    <p>Компанії Sony і Kyocera скоротили свої прогнози щодо обсягів продажів</p> <div></div> - Уповільнення китайської економіки вдарило по японським фірмам

    Компанії Sony і Kyocera скоротили свої прогнози щодо обсягів продажів

    Уповільнення економіки Китаю вже відчули компанії, що виробляють комплектуючі для смартфонів

    Уповільнення темпів розвитку китайської економіки і падіння продажів смартфонів негативно впливає на японські фірми, які займаються виготовленням комплектуючих для пристроїв такого роду.

    Японські фірми знижують прогнози своїх доходів на поточний фінансовий рік, який закінчується в Японії в березні.

    Компанії Sony і Kyocera скоротили свої прогнози щодо обсягів продажів на фінансовий рік, який завершується в березні.

    Sony скоротила свій прогноз на 1 млрд 800 млн доларів до суми в 77 млрд доларів. Kyocera знизила свій прогноз на 458 млн доларів до суми в 14 млрд 600 млн доларів.

    Зазначимо, ВВП Китаю у третьому кварталі 2018 року виріс на 6,5% замість очікуваних 6,6%.

    Джерело: NHK

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