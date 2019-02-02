Уповільнення китайської економіки вдарило по японським фірмам



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Компанії Sony і Kyocera скоротили свої прогнози щодо обсягів продажів

Уповільнення економіки Китаю вже відчули компанії, що виробляють комплектуючі для смартфонів

Уповільнення темпів розвитку китайської економіки і падіння продажів смартфонів негативно впливає на японські фірми, які займаються виготовленням комплектуючих для пристроїв такого роду.

Японські фірми знижують прогнози своїх доходів на поточний фінансовий рік, який закінчується в Японії в березні.

Компанії Sony і Kyocera скоротили свої прогнози щодо обсягів продажів на фінансовий рік, який завершується в березні.

Sony скоротила свій прогноз на 1 млрд 800 млн доларів до суми в 77 млрд доларів. Kyocera знизила свій прогноз на 458 млн доларів до суми в 14 млрд 600 млн доларів.

Зазначимо, ВВП Китаю у третьому кварталі 2018 року виріс на 6,5% замість очікуваних 6,6%.

Джерело: NHK