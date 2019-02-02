Уповільнення китайської економіки вдарило по японським фірмам
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Компанії Sony і Kyocera скоротили свої прогнози щодо обсягів продажів
Уповільнення економіки Китаю вже відчули компанії, що виробляють комплектуючі для смартфонів
Уповільнення темпів розвитку китайської економіки і падіння продажів смартфонів негативно впливає на японські фірми, які займаються виготовленням комплектуючих для пристроїв такого роду.
Японські фірми знижують прогнози своїх доходів на поточний фінансовий рік, який закінчується в Японії в березні.
Компанії Sony і Kyocera скоротили свої прогнози щодо обсягів продажів на фінансовий рік, який завершується в березні.
Sony скоротила свій прогноз на 1 млрд 800 млн доларів до суми в 77 млрд доларів. Kyocera знизила свій прогноз на 458 млн доларів до суми в 14 млрд 600 млн доларів.
Зазначимо, ВВП Китаю у третьому кварталі 2018 року виріс на 6,5% замість очікуваних 6,6%.
Джерело: NHK