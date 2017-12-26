Уряд направить 294 млн грн родинам загиблих та постраждалим під час Революції гідності

Гройсман закликав Мінсополітики та Мінфін почати виплати в кінці січня

Кабінет Міністрів України тримає на постійному контролі питання соціального захисту і надання фінансової допомоги сім’ям загиблих героїв Небесної Сотні, а також постраждалим під час подій Революції гідності 2013-2014 років. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, 11 січня. Він звернув увагу на



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Гройсман закликав Мінсополітики та Мінфін почати виплати в кінці січня

Кабінет Міністрів України тримає на постійному контролі питання соціального захисту і надання фінансової допомоги сім’ям загиблих героїв Небесної Сотні, а також постраждалим під час подій Революції гідності 2013-2014 років. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, 11 січня.

Він звернув увагу на те, що всі кроки, направлені на підтримку людей, здійснюються не «під чергові дати», а виключно з міркувань данини пам’яті та вшанування подвигу.

«Сьогодні ми приймемо рішення – не під дату, а по совісті - сказав Володимир Гройсман. - 294 млн грн – це сума, яка піде у родини майданівців. Це наш моральний обов’язок».