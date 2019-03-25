Уряд похвалився відсутністю страйків у 2018 році



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За попередній рік через страйки було не відпрацьовано по 66 годин кожним страйкуючим

Державна служба статистики України повідомляє, що протягом 2018 року у державі не відбулося жодного страйку. Про це йдеться в оприлюднених даних про страйки та їх наслідки.

Для порівняння, у 2017 році робота 23 українських підприємств переривалася через страйки. У них загалом взяли участь більше 2 тисяч осіб. Через це кожен страйкуючий не відпрацював в середньому 66 годин.

За даними опитувань, проведених Київським міським інститутом соціології у грудні 2017 року рівень готовності дорослих жителів України до участі в акціях соціального протесту знизився до 40%. Також зросла частка тих, хто взагалі не готовий брати участь у акціях масового протесту – 53% дорослого населення України наприкінці 2017 року. Лише 2-3% учасників опитування стверджували, що готові взяти участь у страйках.

Нагадаємо, Держстат також оприлюднив дані щодо зростання ВВП України у 2018 році на 3,3% в порівнянні з попереднім роком. За оцінками Нацбанку українська економіка зросла максимально за сім років у 2018 році, а от у 2019 році очікується сповільнення зростання ВВП до 2,5%.