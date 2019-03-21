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    Економіка та фінанси

    В Україні зафіксоване максимальне зростання ВВП за останні сім років

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    Відновлювальне зростання ВВП почалося у 2016 році - В Україні зафіксоване максимальне зростання ВВП за останні сім років
    Відновлювальне зростання ВВП почалося у 2016 році

    У 2013 році було зафіксоване нульове зростання

    Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    За оцінкою статистичного відомства, номінальний ВВП за 2018 рік становив 3558,7 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну особу - 84190 грн.

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    Держстат також уточнив квартальні показники за 2018 рік: ВВП України у I кварталі зріс на 3,3%, у II кварталі - на 3,8%, у III кварталі - на 2,8%, у IV кварталі - на 3,5%.

    Нагадаємо, стагнація української економіки почалася ще в 2012 році, коли вона зросла лише на 0,2%. У 2013 році було зафіксоване нульове зростання. Під час гострої кризи ВВП скоротився на 6,6% у 2014 році і на 9,8% у 2015 році.

    Відновлювальне зростання почалося у 2016 році, коли ВВП зріс на 2,4%. У 2017 році цей показник становив 2,5%.

    ВВП України за останні роки:

    Зростання ВВП України прискорилося до максимуму за сім років

    Відзначимо, за оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка зросла максимально за сім років - на 3,3%. У Нацбанку прогнозують, що у 2019 році, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%.

    Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році. За оцінкою МВФ, за 2018 світовий ВВП зріс на 3,7%.

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