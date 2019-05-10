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    Економіка та фінанси

    В 2019 році відшкодування ПДВ виросло на третину

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    В 2019 році відшкодування ПДВ виросло на третину

    В порівнянні з січнем-квітнем 2018 в останні чотири місяці відшкодування податку на додану вартість виросло на 31,2%

    Протягом січня-квітня 2019 року Державна фіскальна служба України відшкодувала платникам 57,2 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомляє ДФС.

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    Порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 31,2%, або на 13,6 млрд грн. Таким чином у січні-квітні 2018 року платникам було відшкодовано 43,6 млрд грн.

    В середньому за місяць сума відшкодування ПДВ у цьому році склала 14,3 млрд грн. Протягом 2018 року сума середньомісячного відшкодування податку становила 11 млрд грн.

    У квітні 2019 року платникам було повернуто 11,8 млрд грн ПДВ.

    В фіскальній службі нагадують, що процес відшкодування ПДВ відбувається в автоматичному режимі і тому є прозорим.

    Нагадаємо, протягом І кварталу 2019 року великим платникам відшкодовано ПДВ у розмірі 33,6 млрд грн.

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