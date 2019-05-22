В Адміністрації Зеленського прокоментували зниження ціни на газ



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Зеленський розглядатиме різні шляхи щодо зменшення ціни на газ

Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан заявив, що влада розглядатиме різні шляхи щодо зменшення ціни на газ.

Про це повідомив в ефірі «112 Україна».

«Насправді, на цю тему ми розмовляли з багатьма фахівцями — це великий діалог. Однак ті чи інші рішення ми можемо ухвалювати після консультацій з міжнародними партнерами, тому що залежність України, на жаль, від минулої влади, від їхніх рішень, дуже велика залежність від МВФ та інших організацій... В даному випадку ми поставлені в таку систему координат, коли ми маємо погоджувати ті чи інші рішення, адже зменшення ціни на кілька місяців на газ може мати зовсім інші наслідки у кредитній і банківській політиці», - заявив Богдан.

Глава АП зазначив, що найтвердіший намір президента — максимально спрощувати життя українців, особливо у сфері тарифів.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що спроба зниження тарифів на газ може зумовити серйозну кризу.

Нагадаємо, Асоціація газового ринку України і Громадська рада рекомендують НКРЕКП змінити тарифи на газ.