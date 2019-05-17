Асоціація газового ринку України і Громадська рада рекомендують НКРЕКП змінити тарифи на газ



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АГРУ підтримує пропозиції Громадської ради при НКРЕКП щодо припинення кризи державного регулювання газорозподільчої галузі

На засіданні, що відбулось 14 травня 2019 року, Громадська рада при НКРЕКП затвердила пропозиції, направлені на недопущення поглиблення кризи в газорозподільчій галузі.

Громадська Рада констатувала, що газорозподільча галузь опинилась на грані колапсу через зволікання НКРЕКП. Держрегулятор з 2016 року не змінює тарифи на газорозподіл, зупинив перехід на двоставковий тариф та облік газу в енергетичних одиницях – хоча такі кроки передбачені реформою ринку газу, а також угодами із МВФ та Енергетичним співтовариством. Загальні збитки Операторів ГРМ вже досягли 30 млрд грн, що призвело до катастрофічного відтоку кадрів, погіршенню технічного стану мереж та загрожує безпеці газопостачання.

Враховуючі небезпеку, яку створює таке зволікання, Громадська рада рекомендує НКРЕКП:

- невідкладно переглянути та встановити економічно обґрунтовані тарифи на розподіл газу;

- передбачити врегулювання збитків, пов`язаних із несвоєчасним переглядом тарифів, зокрема невідповідності ціни ВТВ, їх обсягів та інших складових;

- звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вимогою визначити, відповідно до діючої методології, обсяги ВТВ для кожного Оператора ГРМ та видати відповідний наказ. Адже витрати на ВТВ складають в тарифі близько 50% його вартості та визначально впливають на фінансово економічний стан Операторів ГРМ;

- звернутись до Кабінету міністрів України щодо встановлення справедливих та об’єктивних норм споживання природного газу для побутових споживачів. В основі таких норм мають результати проведених досліджень;

- невідкладно завершити заходи для переходу на вимір спожитого газу за енергетичними одиницями;

- підготувати пропозиції по двохставковому тарифу та розпочати громадські слухання з цього приводу, враховуючи що термін дії тимчасової методології тарифів на розподіл газу спливає 1 січня 2020 року.