Гройсман: зниження тарифів зараз може призвести до серйозної кризи



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Гройсман закликав владу працювати над пошуками тих шляхів, які дозволять зробити газ для українців дешевшим

Зниження тарифів на даному етапі життя країни може призвести до серйозної кризи.

Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV.

«Якби це було можливо, я б це зробив позавчора. Я думаю, що спроба знизити тарифи може за собою повести серйозну кризу. Це й розторгнення всіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до фінансової кризи. Чому? Тому що зобов'язання за ціною на газ були узяті не моїм урядом, не урядом Арсенія Яценюка, вони були узяті у 2008 році», - сказав Гройсман.

При цьому Прем'єр-міністр не взявся роботи прогноз щодо найближчого візиту представників Міжнародного валютного фонду.

«Це питання потрібно адресувати президенту. Коли приїздить місія Міжнародного валютного фонду, вона завжди планує перегляд програми, у якій є чотири підписи: підпис президента України, прем'єр-міністра України, підпис міністра фінансів та підпис голови Національного банку України. Я можу вам сказати, що президент має зараз провести переговори з МВФ, обговорити параметри програми. І як Президент домовиться про новий перегляд, то він просто це повідомить»- наголосив Глава уряду

Водночас він закликав владу працювати над пошуками тих шляхів, які дозволять зробити газ для українських громадян дешевшим.

Нагадаємо, Асоціація газового ринку України і Громадська рада рекомендують НКРЕКП змінити тарифи на газ.

Джерело: Укрінформ