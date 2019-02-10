В Кремлі заявили, що ЄС не зможе змусити Росію постачати газ через Україну



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В МЗС Росії назвали «Газпром» «надійним постачальником» газу

У Росії закликають Євросоюз не перешкоджати «Північному потоку-2»

Європейський Союз не зможе змусити Росію постачати газ через Україну. Про це заявив «Риа Новости» заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін.

Він назвав російську державну нафтогазову компанію «Газпром» «надійним постачальником» і заявив, що в будь-якому разі європейські споживачі отримуватимуть російський газ, через який би газопровід його не постачали.

«Якщо будуть перешкоджати цьому проекту, аби змусити Росію - а одним із приводів для антиросійських санкцій є якраз «Північний потік-2» – качати газ через Україну на їхніх умовах, з їхніми тарифами, з невизначеністю в юридичних речах, напевно, цей номер не пройде», – стверджує Панкін.

Напередодні Франція підтримала нову поправку в «газовій директиві ЄС».